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ليفربول يرفض مطالب صلاح

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-01-16 | 23:11

ليفربول يرفض مطالب صلاح

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أكد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأحد، أن ليفربول لا ينوي تجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح، بالشروط التي وضعها اللاعب.
وينتهي عقد صلاح في أنفيلد، بنهاية الموسم المقبل، وتجرى مفاوضات بين الطرفين، من أجل الاتفاق على توقيع عقدٍ جديد.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن صلاح يريد الحصول على 400 ألف يورو أسبوعيا، وهو ما يرفضه ليفربول.


وأضافت الصحيفة، أن رامي عباس، وكيل صلاح، كان سيطلب راتبا قريبا مما يتقاضاه في مانشستر يونايتد (500 ألف يورو) أو كيفين دي بروين في مانشستر سيتي (400 ألف)، إلا أن ليفربول لا يعتزم دفع هذا الرقم.

وارتبط اسم صلاح بالانتقال للعب في الليجا، دون تحديد الوجهة المحتملة، بين وبرشلونة.

ومن المتوقع في حالة عدم التوصل لاتفاق بين صلاح وليفربول، أن يتم عرضه للبيع بنهاية الموسم الجاري، لتجنب رحيله مجانا في الصيف المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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