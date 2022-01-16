شكرا لقرائتكم خبر عن عرض تمساح عمره 120 عاما عُثر عليه تحت مدرسة ببريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تم عرض تمساح يبلغ عمره 120 عاما، عثر عليه تحت ألواح أرضية لفصل دراسي بمقاطعة ويلز البريطانية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" اليوم الأحد.

وتم بعناية بالغة الحفاظ على بقايا تمساح المياه المالحة العملاق، الذي عثر عليه عمال في يونيو عام .2019

ووصل تلاميذ مدرسة "يسجول جينراد جيمراج بودرينجالت" بمنطقة روندا سينون تاف الرئيسية بويلز الأربعاء الماضي لمقر المدرسة لمشاهدة العرض الجديد بعد ترميم الهيكل الذي اكتمل خلال فترة أعياد الميلاد.