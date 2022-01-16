توضيح حكومي بشأن انفجاري وسط بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن إصابة مواطنين اثنين بانفجاري وسط بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إن "القوات الأمنية تفتح تحقيقاً في حادثين متزامين في منطقة الكرادة ببغداد وقعا مساء اليوم، الأول إنفجار عبوة صوتية على مصرف جيهان قرب المسرح الوطني، والثاني كان عبارة عن إنفجار عبوة صوتية أيضاً استهدفت مصرف كردستان بالقرب من ساحة الواثق".