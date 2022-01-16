الديون وسد النهضة والحريات.. ماذا قال مدبولي في لقائه مع BBC؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن العديد من المواضيع المهمة خلال لقائه في برنامج "بلا قيود" على فضائية BBC اليوم الأحد.

ويرصد الخليج 365 أبرز ما قاله رئيس مجلس الوزراء التي جاءت كالتالي:-

- نسبة الدين الإجمالي الناتج المحلي وصلت إلى 91%.

- الحكومة المصرية بدأت وكان نسبة الدين 108% منذ 4 سنوات

- جائحة كورونا تسببت في رفع نسبة الدين مثل العالم كله، فزاد الرقم ووصل إلى 91%.

- خطتنا في الـ 3 سنوات القادمة أن يأخذ الدين مسار النزول مرة أخرى بالتنسيق مع المؤسسات الدولية.

- المجموعة الاقتصادية في الحكومة تدرك حجم التحدي وكيفية التعامل معه.

- حجم المؤسسات التابعة للقوات المسلحة يمثل أقل 1% من حجم الاقتصاد المصري.

- الرئيس السيسي أعلن أنه سيتم طرح الشركات المملوكة للجيش في البورصة المصرية للشراكة مع القطاع الخاص.

- ما يقال عن أن الشركات التابعة للجيش لا تعلن ميزانيتها "غير صحيح".

- الإعلام المصري متنوع وهناك الرأي الآخر والتلفزيون ليس هو المنصة الوحيدة.

- هناك مساحة موجودة للنقاش في مصر وهي أفضل بكثير من دول أخرى في الشرق الأوسط.

- أي دولة اقتصادها ينمو في البدايات تكون مصادر تمويلها متعددة وممكن أن يكون جزء منها من الاستدانة الداخلية أو الخارجية.

- بالنسبة الدين الخارجي مازلنا في الحدود الآمنة وهي 32% من الناتج المحلي الإجمالي أو أقل.

- ننظر لقضية حقوق الإنسان بأنها حقوق اجتماعية واقتصادية وبيئية.

- موجودون في الشارع على طول وكل الحكومة طول الوقت بيكون ليها جولات ميدانية.

- الرئيس بينزل كل أسبوع يعمل جولات ويقابل الناس عشان يعرف معاناة الناس ومشاكلها عشان نعرف نحلها.

- أبلغنا الجانب الإثيوبي أننا لدينا رغبة في أن نتشارك في إنشاء هذا السد.

- نتابع ملف السد بحرص شديد جدًا عبر كل الوسائل الممكنة للتعامل مع هذا الموضوع.

- كل اللي بننادي بيه وحتى هذه اللحظة أن نصل مع بعضنا البعض لنوع من التوافق لاتفاق قانوني ملزم.