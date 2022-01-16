"ملحقش يفرح بالتليفون".. سرقة خالد الغندور أعلى الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تعرض الإعلامي خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق إلى حادث سرقة أعلى الطريق الدائري، مساء الأحد.

صديق مقرب من مقدم برنامج" زملكاوي" عبر قناة الزمالك أفاد بأنه في أثناء سير "الغندور" بسيارته أعلى الطريق الدائري قادما من المعادي، غافله شخص يستقل دراجة نارية واستولى على هاتف محمول ماركة "آيفون" داخل العلبة الخاصة به مستغلا توقف حالة المرور.

حاول خالد الغندور اللحاق بالمتهم لكنه لاذ بالفرار، فتوجه إلى أقرب قسم شرطة لتحرير محضر بالواقعة والإدلاء بوصف تقريبي لمرتكب الواقعة لاسيما أنه اشترى الهاتف حديثًا.