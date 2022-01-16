اشتباك مهربين يقتل ضابطا أردنيا

قتل ضابط أردني وأصيب ثلاثة جنود من حرس الحدود في اشتباك، الأحد، مع مهربي مخدرات عند الحدود الأردنية - السورية، وفق ما أعلن الجيش.

ونقل بيان للجيش عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله «في تمام الساعة الرابعة من فجر الأحد، وعلى إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية أطلقت مجموعة من المهربين النار على قوات حرس الحدود، فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك؛ مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري».

وأوضح أن «الاشتباك أسفر عن استشهاد النقيب محمد ياسين موسى الخضيرات، وإصابة ثلاثة أفراد تم إخلاؤهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري».

وأكد المصدر أنه «وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة».