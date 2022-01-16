وفاة رئيس مالي كيتا

أعلنت عائلة رئيس مالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا، الأحد، أنه توفي بعد صراع مع المرض.
ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن العائلة أنه توفي في منزله بالعاصمة باماكو، عن عمر ناهز 76 عاما.
ووصل كيتا إلى السلطة عام 2013 في انتخابات جرت بعد تدخل عسكري قادته فرنسا ضد المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة.
ثم أعيد انتخابه عام 2018، إلا أن الجيش أطاح به في انقلاب بعد ذلك بعامين.
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