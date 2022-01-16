شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 أشخاص جراء حادث سير مروع بإحدى المدن الليبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي خمسة أشخاص مصرعهم جراء حادث سير مروع وقع ، صباح اليوم الأحد، على الطريق الساحلي بمنطقة رأس لانوف (180) كيلومتر شرق سرت في ليبيا.

ووفقا لوكالة الأنباء الليبية"وال"، إن الحادث نتج عن تصادم ثلاث سيارات على الطريق الساحلي بمنطقة رأس لانوف، وأدى إلى احتراق احدى السيارات بالكامل.

مشيرة إلى أنه تم التعرف على هوية ثلاثة من الضحايا، فيما لم يتم بعد التعرف على الشخصين الآخرين اللذين كانا يستقلان السيارة المحترقة.