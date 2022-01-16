شكرا لقرائتكم خبر عن مقابر ضد الديدان والفئران.. فضيحة للقيادي الحوثي محمد البخيتي على يد شقيقه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه على البخيتي شقيق ” محمد البخيتي” القيادي الحوثي والمتقلد لرتبة محافظ ذمار من قبل الحوثيين رسالة موجعة، حول ما تقوم به المليشيا من عمليات تضليل في اليمن.

وكتب البخيتي على حسابه في تويتر :” شقيقي الحوثي محمد “محافظ ذمار” وعضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله “الحوثيين” متفقدًا آخر ابتكارات جماعته، نماذج عصرية للمقابر قبور ولا أروع، مكيفة”.

وسخر على حسابه قائلا :” محصنة ضد النمل والديدان والفئران وكل أشكال القوارض، أنت عليك تقتل في الجبهة وهم يرتبوا لك إقامة سعيدة في مقابر الحوثي”.

يأتي هذا في الوقت الذي تقوم فيه مليشيا الحوثي بالتجنيد القسري لأطفال المدارس، بسب فقدان العديد من عناصر المليشيا على الجبهات، إثر ضربات التحالف المستمرة.