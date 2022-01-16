شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع التيار الكهربائي جنوب الولايات المتحدة بسبب عاصفة شتوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت عاصفة شتوية سريعة الحركة في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف الأشخاص في جميع أنحاء جنوب الولايات المتحدة، وإلغاء وتأخير الرحلات الجوية وهطول أمطار غزيرة على المدن الكبري على طول ممر انترستيت .95

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المتوقع أن تشهد نيويورك تراكما للثلوج قبل بدء سقوط الأمطار في وقت متأخر من اليوم الأحد.

وقال ريتش أوتو، وهو خبير أرصاد جوية في المركز الأمريكي للتنبؤ بالطقس، إنه من المرجح أن تشهد فيلادلفيا ومدينة نيويورك وبوسطن سقوط أمطار مع اقتراب العاصفة من الساحل خلال الليل.

كما أنه من المتوقع أيضا حدوث فيضانات ساحلية فى نيويورك ونيوجيرسى ولونج أيلاند في وقت لاحق اليوم .

وفي جميع أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة، انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 137 ألف شخص، وجلبت العاصفة الجليد والثلوج عبر شمال شرق جورجيا وأجزاء من غرب ولاية ساوث كارولينا الجنوبية، وهي المناطق الأكثر تضررا من انقطاع التيار الكهربائي.

كما تم إلغاء أكثر من 2400 رحلة طيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة.