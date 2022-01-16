شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير «هاري» يطعن على قرار حكومي بعدم توفير الحماية له والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال ممثلون قانونيون للأمير البريطاني هاري إنه يطعن في قرار للحكومة بعدم توفير حماية الشرطة له أثناء وجوده على الأراضي البريطانية، حتى لو كان يدفع تكلفة ذلك بنفسه.

وتخلى هاري، حفيد ملكة بريطانيا وزوجته الأمريكية ميجان عن واجباتهما الملكية في 2020 للإقامة والعمل في لوس انجليس، وبناء على ذلك اعتمد الزوجان على فريق أمني خاص.

ورغم ذلك يقول الممثلون القانونيون للأمير، إن تلك الترتيبات لم توفر له مستوى الحماية الذي يحتاجه أثناء زيارته لبريطانيا.

وأضافوا في بيان، "في ظل غياب تلك الحماية، يصبح الأمير وأُسرته في وضع لا يمكنهم من العودة إلى الوطن".

وأشاروا إلى حادث وقع في يوليو /تموز 2021 حيث قالوا إن أمنه تعرض للخطر أثناء مغادرته مناسبة خيرية بسبب عدم توفر حماية الشرطة.