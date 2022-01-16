شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان .. تحذيرات من وقوع موجات تسونامي جراء "بركان تونجا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرض ساحل اليابان على المحيط الهادئ في وقت مبكر اليوم الأحد موجة مد عاتية (تسونامي) بعد ثوران بركاني مهول تحت الماء في جزيرة تونجا جنوبي المحيط الهادئ.

وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أصدرت تحذيرات من المزيد من موجات تسونامي وإرشادات، مع حث أكثر من 210 آلاف من السكان على الانتقال إلى مناطق مرتفعة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن موجات مد عاتية (تسونامي) بارتفاع ثلاثة أمتار يحتمل أن تضرب بعض الجزر الواقعة جنوب غربي اليابان، بما في ذلك جزيرة أمامي ومقاطعة إيواتي في الشمال الشرقي.

كانت مدينة أمامي قد شهدت موجة تسونامي بارتفاع 2ر1 متر قبل منتصف ليل السبت/الأحد بقليل بالتوقيت المحلي، بينما وصلت تسونامي بارتفاع 1ر1 متر إلى إيواتي الساعة 0226 صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي "جرينتش9+ ساعات" .

وأفادت وكالة الأرصاد بأن موجة تسونامي بسيطة يقل ارتفاعها عن متر واحد وقعت في منطقة واسعة من ساحل المحيط الهادئ في البلاد من هوكايدو إلى كيوشو وأوكيناوا.

ولم ترد تقارير على الفور بشأن وقوع اصابات.

وخلال مؤتمر صحفي في وقت مبكر اليوم الأحد، دعا مسؤول في وكالة الأرصاد الجوية سكان الساحل الياباني على المحيط الهادئ إلى الابتعاد عن المناطق الساحلية حتى يتم رفع التحذيرات، مشيرا إلى احتمال وقوع موجات تسونامي متعددة.