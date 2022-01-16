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الشرطة يتغلب على الديوانية ويعزز صدارته للدوري

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-01-16 | 18:52

الشرطة يتغلب على الديوانية ويعزز صدارته للدوري

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تغلب فريق الشرطة، اليوم الاحد، على نظيره الديوانية بهدفين لهدف في الدوري الممتاز.

وسجل للديوانية محمد جمعة في الدقيقة 12 قبل ان يعدل النتيجة محمود المواس في الدقيقة 29 ومن ثم اضاف علي حصني الهدف الثاني في الدقيقة 62.

 

وبنتيجة هذه المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي عزز الشرطة صدارته للدوري برصيد 53 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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