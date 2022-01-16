شكرا لقرائتكم خبر هادي: سننتصر رغم المتآمرين والخونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن بلاده ستنتصر على الإرهاب رغما عن المتآمرين والخونة، تقدم الجيش اليمني وألوية العمالقة مسنودين بغطاء من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية بخطى ثابتة نحو تحرير محافظة مأرب الغنية بالنفط، وسط انهيارات كاملة لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش وألوية العمالقة سيطرت على مناطق بني قيس وجرادة وأبوموسى وعكرمة بمديرية حريب، بعد معارك عنيفة ضد الميليشيات، بالتوازي مع سيطرتها على مناطق واسعة باتجاه عقبة ملعا، تزامنا مع إحراز التقدم والسيطرة على جبل الفليحة المحاذية لمعسكر أم ريش في مأرب.

وتواصل القوات فرض حصار على مواقع تمركز الحوثيين في أجزاء من السلسلة الجبلية بعد استعادتها مواقع في منطقتي لظاه والعروق.

إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية سلسلة غارات عنيفة على مواقع ميليشيات الحوثي جنوب مدينة الحديدة، استهدفت مواقع الحوثي في مديرية الجراحي جنوب الحديدة.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أشاد بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني وألوية العمالقة والمقاومة والقبائل في الجبهات جنوب محافظة مأرب، مشددا على ضرورة مواصلة تلك الانتصارات ودحر الميليشيات الإيرانية وفرض هيبة الدولة والنظام والقانون وتقديم كل أوجه الدعم لتلك المناطق المحررة في المجالات الخدمية والتنموية كافة، ولا سيما الصحية والتعليمية والكهرباء والمياه.

وأكد خلال اتصال هاتفي بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، على أهمية شحذ الهمم ورص الصفوف والوقوف جنبا إلى جنب مع أبطال الجيش وألوية العمالقة والمقاومة الشعبية في مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا وكسر شوكة إيران ومشروعها التدميري والفوضوي في اليمن والمنطقة.

وأشاد بموقف التحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية، والمشاركة الفاعلة للأشقاء، وما يقدمونه من جهود كبيرة ودعم سخي لليمن وجيشه الوطني في هذه المعركة التاريخية الفاصلة في تأريخ اليمن والمنطقة.

وقال «الشعب اليمني قدم قوافل من الشهداء والجرحى في سبيل انتصار اليمن على المشروع الفارسي، وإن النصر حليف الشعب اليمني في هذه المعركة التي يخوضها أبناء الشعب اليمني من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه ومن شرقه إلى غربه بمشاركة ودعم سخي من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، ولن تذهب تلك التضحيات هدرا، بل أنها ستتوج بانتصارات كبيرة للثورة والجمهورية واليمن الاتحادي وسيرفرف علم الجمهورية اليمنية خفاقا في السهول والجبال والوديان والشعاب رغما عن كل المتآمرين والخونة ومن باعوا أنفسهم رخيصة للشيطان»، مشيرا إلى أن تلك التصرفات التي ترتكبها الميليشيات في القتل والتدمير وإغلاق الممرات المائية الدولية ما هي إلا تأكيد إضافي على تبعيتها لإيران وتنفيذ مخططاتها التدميرية في المنطقة.

مشاهدات يمنية:

