تفجير انتحاري يصيب متحدث الحكومة الصومالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصيب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم معلمو بجروح في تفجير انتحاري استهدف سيارته بالعاصمة مقديشو. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر أمني صومالي تأكيده بأن انتحاريا استهدف سيارة تقل المتحدث باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو عند مفترق طرق مكتظ في مقديشو بالقرب من القصر الرئاسي. ولفتت إلى أن هذا ليس أول هجوم يستهدف معلمو، مرجحة وقوف حركة الشباب الإرهابية وراء الاعتداء.

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