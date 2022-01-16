أمريكا وروسيا تصلان إلى طريق مسدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتهت ثلاث جولات من مباحثات أمنية غير مسبوقة بين روسيا والغرب دون تحقيق الهدف المنشود منها، ووصل الجانبان إلى طريق مسدود، حيث

صرح المسؤولون من الجانبين بأنه لم يتم إحراز تقدم كبير.

ويقول الباحث الأمريكي مارك إيبسكوبوس، في تقرير نشرته مجلة ناشونال انتريست الأمريكية، «إن المباحثات التي بدأت في العاشر من الشهر الحالي بين وفدي موسكو وواشنطن في جنيف بقيادة ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي وسيرجي ريباكوف نائب وزير الخارجية الروسي دار الجدل فيها حول أوكرانيا ومستقبل حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، رفضت شيرمان مطالب روسيا الخاصة بالحصول على ضمانات رسمية بعدم انضمام أوكرانيا وجورجيا للناتو مطلقا، مضيفة «إن واشنطن لن تسمح لأي أحد بإغلاق سياسة الباب المفتوح التي يتبعها الناتو».

وأبدى الجانب الأمريكي استعداده لبحث فرض قيود على أنظمة الصواريخ الغربية والتدريبات العسكرية في أوكرانيا وحولها.

لكن ريابكوف أكد موقفه السابق بأن مطالب روسيا في مواجهة الولايات المتحدة والناتو ليست «قائمة طعام»، وإما أن تقبل كليا أو ترفض كليا، كما رفض ريابكوف مجددا فكرة التوصل لتسوية أقل قدرا، وأكد على أنه من المهم تماما لروسيا «التأكد من أن أوكرانيا لن تكون، أبدا، أبدا، ومطلقا عضوا في الناتو».

وبدأت جولة ثالثة من المباحثات بين الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا يوم الخميس الماضي، ووصف المسؤولون الروس اجتماع المنظمة بأنه استعراض جانبي إلى حد كبير، ولم يلتزم الجانب الروسي بإجراء مباحثات لاحقة، حيث ألمح ريابكوف إلى أن «واشنطن وموسكو وصلتا إلى طريق مسدود أو اختلاف في المواقف» بشأن قضية توسع الناتو.