شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة ينقل اليوم 36 ألف راكب على متن 328 رحلة جوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقل مطار القاهرة اليوم الأحد 36 ألف راكب علي متن 328 رحلة سفر ووصولوحسب مصادر مطلعة بمطار القاهرة لليوم السابع فقد غادر مطار القاهرة 161 رحلة إلى وجهات دولية وداخلية عديدة نقلت على متنها حوالى 20185 ألف راكب .

إلى مدن نيويورك لندن باريس روما ميلانو برشلونة ميونخ برلين فرانكفورت بودابست موسكو فيينا بروكسل كوبنهاجن أمستردام جنيف مدريد بوخارست دبى أبوظبى الشارقة رأس الخيمة جده الرياض الدمام عدن بنغازى عمان مسقط الخرطوم بيروت البحرين الكويت المدينة بغداد أديس أبابا كانو أثينا لاجوس أبوجا نيروبى عنتيبى.

فى حين يصل مطار القاهرة 16 ألف راكب قادمين على متن 167 رحلة جوية من عدة وجهات دولية وداخلية مختلفة منها موسكو ميلانو بروكسل لندن برشلونة مدريد أمستردام كوبنهاجن برشلونة باريس جنيف أسطنبول فيينا فرانكفورت أثينا روما ميونخ كييف برلين دوسلدورف بيرجامو دبى أبوظبى الشارقة جده المدينة بنغازى مسقط عمان الخرطوم عدن دمشق الرياض الدمام تبوك.

و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، ومتحوره الجديد أوميكرون و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.