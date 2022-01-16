18 شخصًا.. ارتفاع عدد المتهمين في "واقعة فتاة الغربية" بسنت خالد

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

قررت نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، حبس متهم جديد من أصدقاء المتهمين الأصليين، في قضية الفتاة بسنت خالد التي انتحرت بحبة حفظ غلال سامة بعد انتشار صور عارية لها على هواتف شباب قريتها كفر يعقوب في مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية

بذلك يرتفع عدد المتهمين في واقعة "فتاة الغربية" بسنت خالد، ليصل إجمالي عدد المتهمين في القضية حتى الآن إلى 18 متهمًا.

كانت النيابة العامة بكفر الزيات استدعت 35 طالبًا وطالبة من قرية كفر يعقوب وأجوارها لسماع أقوالهم وما تردد قبل إقدام الطالبة على الانتحار بسبب الصور المفبركة.

وكانت أسرة بسنت خالد، قد حررت المحضر رقم 12775 إداري كفر الزيات لسنة 2022، اتهمت فيه "ع.ح.ش" 17 عامًا، و "إ.ع.س" 19 عامًا، بفبركة صور مخلة لها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتليفونات شباب القرية، كما اتهمت الأسرة "محمد.ع" مدرس فيزياء بالتنمر عليها أمام زملائها ما دفعها للتخلص من حياتها.