الكرملين: تمركز الناتو في أوكرانيا يجبرنا على إبقاء قواتنا على الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موسكو ترى من الضروري الحفاظ على تواجدها العسكري قرب حدود أوكرانيا، في ظل تكثيف حلف شمال الأطلسي (الناتو) أنشطته المعادية في هذا البلد.

وقال بيسكوف في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "هناك قوات روسية في أراضي روسيا قرب حدود أوكرانيا، ونرى من الضروري إبقاؤها هناك في ظل الأجواء المتوترة والمعادية جدا التي تسببت فيها تدريبات مختلفة لحلف الناتو وتحليق مقاتلات وطائرات تجسس تابع له واقتراب بناه التحتية من حدودنا".

ولفت بيسكوف،في التصريحات التي اوردتها قناة "ار تي عربية" الروسية إلى أن روسيا لا ترى في الناتو حلفا دفاعيا مخصصا لرعاية السلام والاستقرار والازدهار بل "أداة مواجهة تمتد يوما تلو آخر نحو حدودنا".

وأضاف: "رأينا الكثير من المعطيات لتمدد البنى التحتية العسكرية للناتو إلى أراضي أوكرانيا وتدريبه العسكريين الأوكرانيين وإمداده لهم بأسلحة دفاعية وهجومية، وكل ذلك جعلنا نرسم خطأ أحمر، ووصلنا إلى وضع لم يعد بوسعنا السكوت عنه".

وشدد بيسكوف على أن تمدد الناتو يشكل حسب روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين خطرا حقيقيا على الأمن والاستقرار في أوروبا.

ونفى بيسكوف مرة أخرى وجود عسكريين روس في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا وصحة مزاعم الغرب عن تخطيط موسكو لـ"غزو" هذا البلد المجاور.

وقال: "لا نهدد أحدا بالهجوم، وهذا الأمر سيكون جنونيا، غير أننا سنكون مستعدين لتبني إجراءات الرد في حال استمرار تمدد الناتو".

وشدد بيسكوف على أن روسيا لن تتفاوض مع أحد على إمكانية سحب صواريخها أو أي أسلحة أخرى من مقاطعة كالينينجراد في أقصى غرب البلاد، مشددا على أن هذه المقاطعة جزء من الأراضي الروسية.

وفي معرض تعليقه على مبادرة أخيرة في الكونجرس الأمريكي لفرض عقوبات على كبار المسؤولين الروس ومنهم بوتين في حال "غزو موسكو لأوكرانيا"، حذر من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى قطع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

كان السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، قد صرح أمس السبت، أن محادثات روسيا مع والولايات المتحدة والناتو، لم تسفر عن أية نتائج مهمة بعد.

وأوضح السفير الروسي، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، أن روسيا ستتخذ قرارا بشأن استكمال المحادثات مع الناتو وواشنطن، بعد الاطلاع على الردود المكتوبة على مقترحاتها الأمنية، مضيفا "نتوقع ردودا مكتوبة من واشنطن وبروكسل على مسودة الاتفاقات الخاصة بنا (مسودة الضمانات الأمنية) بناء عليها سنتخذ قرارا حول جدوى المزيد من العمل المشترك".

كانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف يومي 9 و10 يناير الجاري، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية.