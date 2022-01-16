محافظ الجيزة يشدد على رفع السيارات المتهالكة وإزالة الجراجات العشوائية بحي الشمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجه محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، بعدم السماح بالانتظار الخاطئ للسيارات بنهر الطريق والجزر الوسطى ورفع السيارات المتهالكة وإزالة الجراجات العشوائية لما تسببه من إعاقة الحركة المرورية وذلك في نطاق حي شمال الجيزة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم الأحد، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بعدد من المحاور المرورية المهمة بحي شمال الجيزة في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وشملت جولة المحافظ تفقد شوارع الطيار فكري والأقصر وزكي مطر وبشتيل وذلك للتأكد من نسب التنفيذ وجودة الأعمال المنفذة على الطبيعة في إطار خطة المحافظة برصف وتطوير عدد من الشوارع الحيوية والتي تشهد كثافات مرورية عالية لتيسير الحركة المرورية وحركة سير المواطنين.

وتفقد محافظ الجيزة مجهودات إزالة التعديات للمنشآت والمحال على الطريق العام بشارع الطيار فكري، مشدداً على رئيس حي شمال بإزالة كافة التعديات الموجودة بالشارع ومراجعة خطوط التنظيم والالتزام بها قبل البدء في أعمال الرصف وكذا تقليم وتهذيب الأشجار الموجودة به لكي تتماشى مع أعمال التطوير الجارية بالشارع.

واطلع المحافظ على نسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بشارع الأقصر، مؤكداً أن كافة أعمال الرصف والتطوير الجارية تستهدف في المقام الأول تقديم خدمات أفضل للمواطنين والتسهيل عليهم في حركة التنقل.

وشدد المحافظ على الشركات المنفذة، تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية والفنية وتغطية بالوعات صرف الأمطار بإحكام لمنع تراكم المخلفات بها..كما استمع لآراء ومقترحات المواطنين من قاطني تلك الشوارع، مؤكداً على الاستجابة لأي معوقات تواجههم وحلها.​