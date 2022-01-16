شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 بحالة إغماء في سباق للسيارات بالنمسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب ستة أشخاص، من بينهم خمسة أطفال، بحالة من الإغماء، في حلبة سباق مغلقة للسيارات الصغيرة "جو كارتينج"، في النمسا، مساء أمس السبت، بعد تسرب غاز أول أكسيد الكربون السام.

وُنقل هؤلاء المصابين، إلى خارج الحلبة، قبل أن يتم نقلهم إلى المستشفى، بسبب ما يشتبه بتعرضهم للتسمم بغاز أول أكسيد الكربون، طبقا لما ذكرته الشرطة اليوم الأحد.

وقالت الشرطة اليوم الأحد، إن الحادث وقع في بلدة "فولسبورج"، على بعد حوالي 80 كيلومترا، جنوب غرب مدينة جراتس.

واكتشف رجال الإطفاء ارتفاعا ملحوظا في مستوى أول أكسيد الكربون، في الموقع، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور مصدر التسرب.