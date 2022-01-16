شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 250 سلة غذائية في كابل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان الشقيقة.

ووزع المركز أمس 17 طنًا من المساعدات شملت 250 سلة غذائية، و500 كيس دقيق، و250 حقيبة شتوية، و250 بطانية، وذلك في قلعة فتح الله بالعاصمة الأفغانية كابل، استفاد منها 250 أسرة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي، الذي سيّره المركز؛ لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.