شكرا لقرائتكم خبر عن 80 سنة.. إبطال مفعول قنبلة تعود للحرب الأهلية الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبطلت الشرطة الإسبانية مفعول قنبلة لم تنفجر من وقت الحرب الأهلية الإسبانية، بعد أن تذكر رجل أن قوات إيطاليا الفاشية أسقطتها على بلدته عندما كان طفلا منذ أكثر من 80 عاما، حيث فجرها ضباط المفرقعات في العاشر من يناير، كانون الثاني لكن تم الإعلان عن العملية اليوم الأحد.

وأوقف العمل في مبنى في بلدة مايا بالقرب من ثاراجوثا في شمال شرق إسبانيا، بعد أن قال الرجل إنه عندما كان في السادسة من عمره تعرض المبنى لقصف جوي لكن القنبلة لم تنفجر.

واستخدمت الشرطة أجهزة الكشف عن المعادن، في الوصول إلى القنبلة التي تزن 50 كيلوجراما والتي أسقطتها القوات الجوية الإيطالية، التي دعمت قوات الجنرال فرانشيسكو فرانكو خلال الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1936 و1939.