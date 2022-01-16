شكرا لقرائتكم خبر عن الجيولوجية : هزتين في الخليج العربي دون تأثيرات على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الهزتان بقوة 4,8 و4,58 وتبعدان ١٩٠ كيلو متراً شمال شرق الخفجي

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، اليوم الأحد، أن مركز المخاطر بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية رصد هزتين أرضيتين في الخليج العربي تبعد ١٩٠ كيلو متراً شمال شرق مدينة الخفجي ، دون أي تأثيرات على الحدود السعودية.

وقال " أبا الخيل ": بلغت الهزة الأرضية الأولى 4,8 والثانية 4,58 علي مقياس ريختر وعمق 10 كيلو متر تحت البحر وهي بعيدتان كل البعد عن الحدود السعودية ولله الحمد بحوالي 190 كيلو متر ، مطمئناً المواطنين والمقيمين بأن الوضع آمن وليس هنالك خطورة تذكر