شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يشيد برجال الأمن في الإفراج عن رهائن تكساس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدور رجال الأمن في الإفراج عن الرهائن في الكنيس اليهودي في ولاية تكساس .

وتعهد بايدن، حسبما أفادت قناة (الحرة) الامريكية اليوم الأحد، بالتصدي للتطرف ومعاداة السامية في الولايات المتحدة الأمريكية .

وكان قائد الشرطة في كلوفيل في تكساس أعلن مقتل الرجل الذي احتجز أربعة أشخاص كرهائن في كنيس يهودي بعدما اطلق الأمن سراح جميع الرهائن على قيد الحياة .

وأكد البيت الأبيض في وقت سابق اليوم أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مستجدات عملية الاحتجاز بكنيس في تكساس.