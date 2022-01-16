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الرئيس الأمريكي يشيد برجال الأمن في الإفراج عن رهائن تكساس

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الدمام - شريف احمد - أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدور رجال الأمن في الإفراج عن الرهائن في الكنيس اليهودي في ولاية تكساس .

وتعهد بايدن، حسبما أفادت قناة (الحرة) الامريكية اليوم الأحد، بالتصدي للتطرف ومعاداة السامية في الولايات المتحدة الأمريكية .

وكان قائد الشرطة في كلوفيل في تكساس أعلن مقتل الرجل الذي احتجز أربعة أشخاص كرهائن في كنيس يهودي بعدما اطلق الأمن سراح جميع الرهائن على قيد الحياة .

وأكد البيت الأبيض في وقت سابق اليوم أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مستجدات عملية الاحتجاز بكنيس في تكساس.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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