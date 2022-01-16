شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض قاعدة عراقية لمحاولة هجوم بـ«مسيرات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس السبت، أن ثلاث طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف قاعدة «بلد» الجوية، وتصدت لها القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية ولاذت بالفرار بمحافظة صلاح الدين 180/ كم شمالي بغداد.

وأوضح بيان خلية الإعلام الأمني أن «ثلاث طائرات مسيرة اقتربت فجرا من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، وتمت مشاهدتها بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية».

وذكر البيان لقد تم «التأكد بأنها طائرات معادية»، لافتة إلى أنها لاذت بالفرار بعد فتح النار عليها من قبل العناصر الأمنية.

وتتعرض قواعد عسكرية والمنطقة الخضراء في بغداد لهجمات بطائرات مسيرة منذ مقتل الإرهابيين، الإيراني قائد ميليشيا القدس قاسم سليماني، والعراقي أبو مهدي المهندس نائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبي بهجوم أمريكي في 2020.

وكانت الخارجية العراقية، قد أدانت بشكل قاطع أي عمل يعد مزعزعا لأمن واستقرار البلاد.

وذكر البيان بحسب ما أوردته «واع»: «نجدد الالتزام بتوفير الأمن والحماية للبعثات الدبلوماسية واعتماد جميع السبل الضامنة لتيسير عملها وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية»، مؤكدة «ملاحقة الجناة وإنزال العقاب بحقهم وفق القانون».

والخميس أعلن الإعلام الأمني، إصابة طفلة وامرأة بجروح في هجوم استهدف المنطقة الخضراء، فيما أكدت السفارة الأمريكية في بغداد تصديها لصاروخين من أصل ثلاثة «كاتيوشا»، بينما سقط الأخير في مدرسة.