انت الان تتابع خبر السلاح المنفلت والغاز الإيراني في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الاتحادية تحدد الاربعاء المقبل موعدا للنظر في دستورية جلسة البرلمان.. والشارع يترقب القرار الحاسم.
= بعد لقائه العامري.. الصدر يتمسك بحكومة الاغلبية الوطنية.. ودعوات لايجاد اجواء ملائمة للمعارضة.
= تحالف عزم وتقدم يدين الاستهدافات المتكررة لقياداته.. ويطالب بحماية العمل السياسي من السلاح المنفلت.
= لا بديل عن الغاز الايراني.. الكهرباء تقر بصعوبة تحسين واقع الطاقة بالوقت الحالي.. وتتحدث عن حلول مستقبلية.
= تحالف عزم وتقدم يدين الاستهدافات المتكررة لقياداته.. ويطالب بحماية العمل السياسي من السلاح المنفلت.
= لا بديل عن الغاز الايراني.. الكهرباء تقر بصعوبة تحسين واقع الطاقة بالوقت الحالي.. وتتحدث عن حلول مستقبلية.