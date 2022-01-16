شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قصور الثقافة": ارتفاع مخصصات الهيئة دليل على اهتمام الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة، علي اهتمام الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالثقافة، لافتا إلي ارتفاع الميزانية المخصصة للهيئة لتصل إلي 400 مليون جنيه مقابل 66 مليون جنيه في سنوات سابقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، والتي ترأسها وكيل اللجنة محمد سعد الدابي، لمناقشة الاقتراح برغبه المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن تطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح وزارة الثقافة فى مواجهة الإرهاب الفكرى.

وأشار عطوة، إلي توجيهات وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في ضوء اهتمامات الدولة بتطوير البنية التحتية لتكون علي مستوي استقبال العروض الفنية، مشيرا إلي أنه في ضوء الخطة والمخصصات المالية تم البدء في فتح قصور ثقافة جديدة مع تطوير قصور قائمة بالفعل.

وعلي جانب مستوي البنية البشرية، نوه رئيس هيئة قصور الثقافة، إلى العمل علي الأرض في ضوء برنامج الحكومة، علي رفع الوعي والانتماء والمواطنة والولاء للوطن، لافتا إلى المشروعات الثقافية المختلفة التي تبدا من العاصمة وتطوف نحو المحافظات، ومنها "ابدأ حلمك".