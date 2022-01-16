شكرا لقرائتكم خبر عن لمن يهمه الأمر.. إعلامي يمني يبعث برسالة عاجلة : «أهداف حوثية تتحرك نحو مأرب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعث الإعلامي اليمني محمد الضبياني برسالة عاجلة تكشف عن تحرك حوثي، بنقل العشرات من عناصر المليشيا نحو مأرب بعد الهزائم المتتالية على يد قوات التحالف العربي في اليمن.

وكتب الضبياني على سابه في تويتر :” هام وعاجل .. مليشيا إيران الحوثية تنقل العشرات من عناصرها الإرهابيين في حافلات ركاب مدنية عبر طريق البيضاء وقانية إلى الجوبة والصدارة جنوب مأرب”.

وأضاف الضبياني: أن المليشيا قامت بذلك :” لتعزيز أفرادها الذين يتعرضون لهزيمة مذلة على يد الجيش الوطني والمقاومة بإسناد طيران التحالف، منوها أن هذا يعد هدفا متحركا يتوجب التعامل معه من قبل الطيران.