مقاتلو طالبان يستخدمون "رذاذ الفلفل" لتفريق تظاهرة نسائية في كابول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

استخدم مقاتلون من حركة طالبان، الأحد، ”رذاذ الفلفل“ لتفرقة نحو 20 امرأة خرجنَ للتظاهر ضد الحركة وطالبنَ باحترام حقوقهنَّ، وفق ما قالت ثلاث متظاهرات لوكالة فرانس برس.



وأمام جامعة كابول، هتفت النساء مطالبات بـ“المساواة والعدالة“، وحملنَ لافتات كُتب عليها ”حقوق المرأة، حقوق الإنسان“، و“ما نريده هو الحقوق والحرية“، وفق مراسلين لوكالة فرانس برس في المكان.

وقالت إحدى المتظاهرات، إثر انتهاء الاحتجاج الذي دعت إليه مجموعة من الناشطات ”كنا أمام جامعة كابول حين وصلت ثلاث سيارات لحركة طالبان، وقام المقاتلون في إحدى السيارات برش رذاذ الفلفل نحونا“.