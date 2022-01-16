شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشيوخ تناقش أزمة الزيادة السكانية بحضور "التنمية المحلية وحقوق الإنسان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها.

وينعقد الاجتماع بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وأعضاء "القومى لحقوق الإنسان" للاستماع إلي وجهات نظرهم والإجراءات التى تتخذ فى مواجهة قضية الزيادة السكانية.

ويتناول الاجتماع مناقشة دور وزارة التنمية المحلية والمحافظين فى علاج المشكلة السكانية، وتقييم أداء المحافظين من خلال ما يتم إنجازه فى محافظاتهم من تحقيق المستهدف الموضوع لهم .

وكان رئيس لجنة الصحة والسكان الدكتور محمد جزر، قال إن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تعكف علي إعداد دراسة وافية عن أهم أسباب المشكلة السكانية، وأسباب عدم تحقيق النتائج المرجوة خلال العقود الماضية، والحلول المقترحة على كافة المحاور، سواء التنمية المستدامة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتوزيع الديموجرافي للسكان.