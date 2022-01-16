سفير كوريا الجنوبية: نتعاون مع مصر لنشر اللغة الكورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سلمى سمير

أكد سفير كوريا الجنوبية في مصر، هونج جين ووك، اليوم الأحد، اهتمام بلاده بنشر اللغة الكورية في مصر، مشيرًا لأهمية تبادل اللغات بين البلدين لترسيخ علاقتهما.

وقال السفير -خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر السفارة بالقاهرة- إن اللغة هي التي تقوي العلاقات بين الشعوب وتساعد على استمرار التعاون.

وأضاف السفير ردًا على سؤال الخليج 365 بشأن مجهودات بلاده بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال التبادل الثقافي ونشر اللغة، أن كوريا الجنوبية لديها ست جامعات يتواجد بها قسم خاص بتعليم اللغة العربية، كما أضيفت الآن اللغة العربية كلغة ثانية في امتحان القبول بالجامعات بكوريا الجنوبية.

بالإضافة إلى أنه يوجد جامعتين في مصر يتواجد بهم قسم اللغة الكورية، وحاليا يوجد العديد من الجامعات تناقش افتتاح قسم اللغة الكورية بها، على حد قوله.

وفي عام 2014، تم افتتاح المركز الثقافي الكوري بالقاهرة، والذي كان أول مركز ثقافي كوري يُفتتح في منطقة الشرق الأوسط ويوجد به معهد الملك سيجونج لتعليم اللغة الكورية.

فيما أشار السفير الكوري إلى أن المعهد يستقبل عدد محدود من الطلاب كل عام بسبب الطاقة الاستيعابية.

وكشف السفير عن عدد المتقدمين للمعهد والذي وصل إلى 3500 شخص في عام 2021، كما وصل العدد في شهر يناير الجاري إلى 5 آلاف مُتقدم، قائلاً: "الشعب المصري مهتم باللغة الكورية وحبه لها زائد وهذا شيء نحن شاكرين له للغاية ونبذل قصارى جهدنا لاستقبال أكبر عدد من الطلبة".

وأوضح: "في ظل الظروف الحالية لا نستطيع استقبال 1000 شخص حتى بسبب الطاقة الاستيعابية لنا، لكن يوجد محاولات حالية لإنشاء معهد الملك سيجونج للغة الكورية في مكان آخر غير القاهرة، في ظل محاولتنا لتوسيع طاقتنا الاستيعابية لاستقبال الطلاب الراغبين في تعلم اللغة الكورية".

وأكد السفير الكوري الجنوبي: "مع مرور الوقت سيزيد التعاون في مجال اللغة والأماكن التي يستطيع الأشخاص من خلالها تعلم اللغة الكورية".