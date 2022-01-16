انت الان تتابع خبر الاتحادية تحدد موعد النظر بالدعوتين الخاصتين بالجلسة البرلمانية الأولى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، موعد النظر في الدعوتين الخاصتين بعدم دستورية جلسة مجلس النواب الاولى.
وقالت الاتحادية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "حددت الساعة التاسعة من صباح اليوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١/١٩ موعدا للنظر في الدعويين المرقمتين ٥/اتحادية/ ٢٠٢٢ و٦ / اتحادية/ ٢٠٢٢ المقامتين من قبل المدعي باسم الخشان والمدعي محمود داود سلمان على رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته، للطعن بدستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي بدورته الخامسة".