انت الان تتابع خبر الاتحادية تحدد موعد النظر بالدعوتين الخاصتين بالجلسة البرلمانية الأولى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، موعد النظر في الدعوتين الخاصتين بعدم دستورية جلسة مجلس النواب الاولى.