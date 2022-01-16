شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الانتهاء من مشروع قانون إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا في النمسا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رض المستشار كارل نيهامر، رئيس وزراء النمسا، مشروع قانون التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في النمسا مع مطلع شهر فبراير المقبل، وتحدث عن إجراء مناقشات مكثفة ودراسة اعتبارات راسخة أثناء مرحلة صياغة الاقتراح التشريعي الجديد.



وأعلن رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي مشترك مع فولفجانج موكشتاين وزير الصحة برفقة كارولين إدشتادلر وزيرة الشؤون الدستورية، الانتهاء من إعداد مشروع قانون التطعيم الإلزامي ضد فيروس "كورونا" لمن هم أكبر من 18 عامًا، مع استثناء السيدات الحوامل والأشخاص الذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية والمتعافين لمدة 6 أشهر، والاتفاق على تدشين حملة إعلامية واسعة للتعريف بفوائد التطعيم تستمر حتى منتصف شهر مارس.