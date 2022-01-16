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العراق يستقبل 28 صهريجاً محملاً بالأوكسجين الطبي من الكويت

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد، عن دخول 28 صهريج أوكسجين طبي، إلى العراق قادمة من الكويت.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بالتعاون و التنسيق مع وزارة الصحة العراقية لمواجهة جائحة ، قام مركز كمرك سفوان الحدودي بتسهيل دخول مادة الاوكسجين الطبي قادمة من دولة الكويت الشقيقة".

وبينت، أن "عدد الصهاريج كان (٢٨) صهريجاً للفترة من ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/١/١٥ بعد اكمال كافة الاجراءات الكمركية".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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