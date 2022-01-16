انت الان تتابع خبر العراق يستقبل 28 صهريجاً محملاً بالأوكسجين الطبي من الكويت والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد، عن دخول 28 صهريج أوكسجين طبي، إلى العراق قادمة من الكويت.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بالتعاون و التنسيق مع وزارة الصحة العراقية لمواجهة جائحة كورونا، قام مركز كمرك سفوان الحدودي بتسهيل دخول مادة الاوكسجين الطبي قادمة من دولة الكويت الشقيقة".
وبينت، أن "عدد الصهاريج كان (٢٨) صهريجاً للفترة من ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/١/١٥ بعد اكمال كافة الاجراءات الكمركية".
وبينت، أن "عدد الصهاريج كان (٢٨) صهريجاً للفترة من ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/١/١٥ بعد اكمال كافة الاجراءات الكمركية".