تنويه من سلطة الطيران المدني يخص بطاقة التلقيح الدولية

وذكرت السلطة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناءً على التوجيهات الصادرة من سلطة الطيران المدني العراقي، تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة المسافرين الكرام، البدء بإلزام الوافدين والمغادرين كافة، من العراقيين والأجانب بإبراز بطاقة التلقيح الدولية (المحتوية على رمز التحقق IQ)، يثبت تلقي الشخص على الأقل جرعتين بأحد لقاحات كوفيد-19، إضافة إلى فحص (PCR) قبل موعدالرحلة ب 72 ساعة، واستثناء من يتعذر عليه لأسباب صحية تثبت ذلك".واشارت الى "الغاء العمل بأستثناء المعتمرين من شرط إبراز البطاقة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد-19".

وبحسب البيان، "وجهت إدارة مطار بغداد الدولي أمن المطار على تقديم المساعدة اللازمة للملاكات الصحية العاملة في المطار وفي حال وجود تزوير ببطاقات التطعيم الدولية، أو فحص (PCR) للمسافرين، سيتم منعهم من السفر ".