روسيا.. تسجيل 686 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 686 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، فيما أرتفع عدد الإصابات اليومية إلى 29230 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ونقل موقع قناة "آر تي عربية" الروسية عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد قد ارتفع إلى عشرة ملايين و 803534 إصابة.

وذكر الموقع أن الإصابات اليومية الجديدة هي الأعلى منذ 13 ديسمبر(كانون الأول) بينما الوفيات الجديدة هي الأدنى منذ الخامس من يوليو(تموز) من العام الماضي.

وأرتفع إجمالي الوفيات إلى 321320.

وتماثل 22731 للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 9 ملايين و858615.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت سجلت خلال الفترة الماضية تراجعا نسبيا في إصابات كورونا، فيما كان العالم يسجل أعدادا قياسية.

وكان دينيس لوجونوف نائب مدير "مركز جاماليا لعلوم الأوبئة والأحياء الدقيقة" قال إنه "من المتوقع حدوث ارتفاع كبير في حالات الإصابة بكورونا في روسيا في أواخر يناير(كانون الثاني) ومطلع فبراير(شباط).

وأضاف: "إنني متأكد تماماً من أننا سنشهد ارتفاعاً خطيراً في حالات الإصابة بأوميكرون".