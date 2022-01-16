وسائل إعلام: إصابة المتحدث باسم حكومة الصومال في تفجير انتحاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال مصور من رويترز ووسائل إعلام حكومية إن المتحدث باسم الحكومة الصومالية أصيب اليوم الأحد في تفجير بالعاصمة يشتبه بأن انتحارياَ قام به.



وقال المصور في موقع الانفجار إنه شاهد أشلاءجثث على الأرض خارج منزل محمد إبراهيم معلمو الذي نُقل بسرعة إلى المستشفى.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية التي تديرها الدولة إن التفجير الذي وقع عند تقاطع طريق في مقديشو نفذه انتحاري. ولم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم.