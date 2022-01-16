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وسائل إعلام: إصابة المتحدث باسم حكومة الصومال في تفجير انتحاري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

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قال مصور من رويترز ووسائل إعلام حكومية إن المتحدث باسم الحكومة الصومالية أصيب اليوم الأحد في تفجير بالعاصمة يشتبه بأن انتحارياَ قام به.

 

وقال المصور في موقع الانفجار إنه شاهد أشلاءجثث على الأرض خارج منزل محمد إبراهيم معلمو الذي نُقل بسرعة إلى المستشفى.

 

وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية التي تديرها الدولة إن التفجير الذي وقع عند تقاطع طريق في مقديشو نفذه انتحاري. ولم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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