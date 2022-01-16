لبنان ينفي استيراده غازًا إسرائيليًا: سنحصل على الغاز من مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نفت وزارة الطاقة اللبنانية، وبشكل قاطع، تقارير إسرائيلية زعمت موافقة واشنطن على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان من الأردن عبر خط الأنابيب الذي يعبر الأراضي السورية، مؤكدة أنها إيّاها "عارية تمامًا عن الصحة".

وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة "الجديد" اللبنانية، الأحد، إن اتفاقية تزويد الغاز بين الحكومتين اللبنانية والمصرية "تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من 100 مرّة ما ستؤمنه للبنان".

وتابعت: "ولذلك هي ستؤمن للبنان جزءاً بسيطًا من انتاجها وحجم سوقها، وهذا الغاز سيمُر عبر الشقيقة الأردن، ومن ثم الى سوريا حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة (swap) من حقول ومنظومة الغاز في حمص ليصل الى محطة دير عمار في الشمال من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للمواطنين اللبنانيين".

وأكدت أن "ما يتم تداوله عن أن الغاز سيكون غازًا إسرائيليًا، هو كلام عار عن الصحة جُملةً وتفصيلًا".

كانت القناة الـ 12 الإسرائيلية زعمت أن الولايات المتحدة منحت الضوء الأخضر لتوريد غاز إسرائيلي للبنان عبر خط أنابيب يمر بسوريا، بموافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي مطلع سبتمبر الماضي، اتفق وزراء الطاقة والنفط في مصر والأردن ولبنان وسوريا على "خارطة طريق" لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمة طاقة يعاني منها منذ شهور.

ووفق الاتفاقية، التي وافقت عليها الولايات المتحدة، ستكون مصر خارج الاتفاق؛ حيث سيتم نقل الغاز من إسرائيل إلى الأردن وليس من مصر إلى الأردن.

ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، ما انعكس تراجعا في قدرتهم الشرائية، وارتفاعا قياسيا بمعدلات الفقر.