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اندلاع حريق داخل منزل في بني سويف

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محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

شب حريق، في منزل كائن بقرية شنرا التابعة لمركز الفشن جنوبي محافظة بني سويف، وتمت السيطرة على النيران دون خسائر في الأرواح، اليوم الأحد.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق في شقة بالطابق الثالث بمنزل يمتلكه "عيد.ا" بقرية شنرا التابعة لدائرة مركز الفشن.

انتقلت قوات الحماية المدنية وجرت السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، دون خسائر في الأرواح. وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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