اليمن... الشيخ بن حريز يصدر بيانا ينفي فيه ارسال وفد من قبله لمقابلة ابوعوجا أركان المنطقة الأولى (وثيقة)

محمد الفلاح - الأحد 16 يناير 2022

اصدر الشيخ صالح بن حريز بيانا هاما نفى فيه ماتم تداوله من أكاذيب، حول قيام وفد من قيادة الهبة الحضرمية بمخيم العيون بمقابلة اركان المنطقة العسكرية الاولى اللواء يحي ابو عوجا. وأضاف( نحن نؤكد نفينا القاطع لهذا الخبر جملة وتفصيلا ولم ترسل قيادة الهبة الحضرمية بالعيون أي وفد لها لمقابلة اركان المنطقة الاولى.)



وأكد الشيخ في بيانه ،،،

(إننا على ثقة تامة بأن أبناء حضرموت الأحرار لن ينجروا لسماع و تصديق مثل هذه الترهات و الاكاذيب ومن جبل إعلامه على ذلك، ومارس التضليل وتزييف الحقائق، فإنه لن يحقق اية نتائج تذكر امام وعي الشعب الحضرمي الذي يتميز بالصدق و الامانة وقول الحقيقة ، ورفضه للكذب والافتراء، لانها من صفات المنافقين الذين مصيرهم الى الدرك الأسفل من النار، والعياذ بالله.)

ولأهمية البيان فإننا ننشره كاملا بادناه:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نفي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وبعد،

تفاجئنا في وسائل الاعلام بتسريب خبر مفبرك عن قيام وفد من قيادة الهبة الحضرمية بمخيم العيون بمقابلة اركان المنطقة العسكرية الاولى اللواء يحي ابو عوجا ونحن نؤكد نفينا القاطع لهذا الخبر جملة وتفصيلا ولم ترسل قيادة الهبة الحضرمية بالعيون أي وفد لها لمقابلة اركان المنطقة الاولى.

كما اننا نرفض تسيس الهبة الحضرمية المباركة و حرفها عن مسارها المتبني لمطالب وحقوق حضرموت المشروعة ومحاولة تجييرها لخدمة اجندة سياسية وفرض هيمنتها على حضرموت.

و إننا على ثقة تامة بأن أبناء حضرموت الأحرار لن ينجروا لسماع و تصديق مثل هذه الترهات و الاكاذيب ومن جبل إعلامه على ذلك، ومارس التضليل وتزييف الحقائق، فإنه لن يحقق اية نتائج تذكر امام وعي الشعب الحضرمي الذي يتميز بالصدق و الامانة وقول الحقيقة ، ورفضه للكذب والافتراء، لانها من صفات المنافقين الذين مصيرهم الى الدرك الأسفل من النار، والعياذ بالله.

واننا على ثقة تامة بان الشعب الحضرمي قد شب عن الطوق وعرف الصديق من العدو ولم يعد يقبل بأي تبعية لأي جهة كانت ولن يكون بعد اليوم الإ نِدا مكافئا للجميع وعلى قدم المساواة.

كما نؤكد للجميع بأننا ثابتون على مبادئنا و تصعيدنا السلمي و صامدون في مخيم العيون ، حتى انتزاع كافة المطالب والحقوق المشروعة لحضرموت وعلى رأسها إحلال النخبة والامن الحضرمي على كامل التراب الحضرمي ساحل وهضبة ووادي وصحراء، لان أهل مكة أدرى بشعابها، وبدون الحاجة لأي جعجعة اعلامية لا تغني ولا تسمن من جوع ومصيرها الفشل حتما ،بعد انقضاء الحاجة السياسية منهاكما جربناها في الايام القليلة الماضية.

حفظ الله حضرموت وأهلها من أي مكروه.

صادر عن:

رئيس الهبة الحضرمية بمخيم العيون

الشيخ/ صالح محسن بن حريز

16/1/2022