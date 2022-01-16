شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد..عبدالله بن زايد ورئيس أرمينيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وأرمين ساركيسيان رئيس أرمينيا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.



وناقش البلدان، خلال اللقاء، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وسبل دعم الجهود العالمية المبذولة لاحتواء تداعياتها على مختلف المستويات.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء مشاركة أرمينيا في إكسبو 2020 دبي الذي تنظمه الإمارات ويوفر منصة عالمية من أجل تعزيز التعاون الدولي وبناء شركات مثمرة ومستدامة بين كافة الدول المشاركة.