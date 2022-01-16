شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة برلمانية واسعه بمنتدى شباب العالم: يثبت أن مصر دولة قوية ومتمكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، إشادة واسعه بتنظيم منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة، حتي أصبح أيقونه لكل شباب العالم.

ووجه النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التحية للقيادة السياسية علي منتدي شباب العالم، الذي وصفه بالقوي، قائلا: "مفيش دولة تقدر تنظم حاجة بمنتهي القوة إلا وكانت قوية ومنظمة خاصة في ظل جائحة كورونا". وأشار الخولي إلي أن خروج تنظيم المنتدي بهذا الشكل المبهر والمتكامل يثبت أن مصر دولة قوية متمكنة ومثال للعالم علي تقديم تجمعات قوية في ظل ظرف صحي قوي يمر به العالم.

من جانبه وجه النائب اللواء طارق نصير، التحيه للرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة أجهزة الدولة، لنجاح منتدي شباب العالم، الذي أصبح إيقونه وواجه لكل شباب العالم، متعهدا بمشاركة حزب حماه الوطن لكافة أجهزة الدولة في تنفيذ التوصيات ووصولا للجمهورية الحديثه التي نرغبها جميعا.

بدوره أكد النائب محمود القط عن تنسيقية شباب الاحزاب، على أن منتدي الشباب محفل دولي مهم فبدأ كمنصة حوارية بين شباب العالم والشباب المصري وتحول لتوصيات هامة توليها المؤسسات الدولية أهمية كبري وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وأشار النائب لنجاح المنتدي في ظل تحديات فيروس كورونا، حيث عاد تحت شعار "العودة للاجتماع سويا"، وتم مشاركة قيادات العالم من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وشدد محمود القط علي أن المنتدي سيكون له أثر دولي مهم، يدل علي أرض السلام وشرم الشيخ.