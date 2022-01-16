شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يعلن خلو مقعد الراحل إبراهيم حجازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلو مقعد المرحوم النائب إبراهيم حجازى عضو مجلس الشيوخ المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020.

جاء إعلان رئيس الشيوخ خلو مقعد الراحل إبراهيم حجازى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بعد أن تم تلاوة خطاب وزير الداخلية الذى يخطر فيه المجلس بوفاة النائب إبراهيم حجازى عضو مجلس الشيوخ المعين.

ورحل الناقد الرياضى الكبير إبراهيم حجازى، عضو مجلس الشيوخ، عن عالمنا يوم الاثنين 3 يناير.

تخرج الإعلامي الصحفي إبراهيم حجازى في المعهد العالى للتربية الرياضية بالهرم عام 1967، واشتغل ضابط احتياط بالقوات الخاصة عام 1957 ثم التحق بمؤسسة الأهرام عام 1975، ونجح في تأسيس مجلة الأهرام الرياضى فى يناير 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة

وقدم إبراهيم حجازى برامج عدة فى التلفزيون، كان أبرزها البرنامج الشهير "فى دائرة الضوء"، وكان اهتمامه الدائم بالرياضة سببا فى تنظيم مؤسسة الأهرام للبطولات الرياضية فى المناطق الأثرية والسياحية، كما له عدة مقالات أبرزها: "خارج دائرة الضوء" فى عدد الجمعة بالأهرام ولمدة 22 سنة

كما استطاع إبراهيم حجازى أن يقدم خلال مسيرته الإعلامية، شرحا وافيا عن نصر أكتوبر العظيم من واقع مشاركته فى الحرب، كونه أحد أبطال القوات المسلحة، حيث يرى أن حرب أكتوبر عام 1973، هى أعظم شىء فى تاريخ الأمة العربية، وأن الشباب المصرى الذى يرغب فى الهجرة يجب أن يعلم أن مصر صنعت المعجزات