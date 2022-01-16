شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ مشيدا بمنتدى الشباب: تجلت فيه عظمة مصر الحديثة وأبهرت العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمنتدى شباب العالم موجها تحيه تقدير واعتزاز لجميع القائمين على إخراج هذا الحدث بالصورة الجيدة المشرفة التى تليق بمكانة مصر ودورها على المستوى الإقليمي والدولي.

وقال "عبد الرازق" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ:" شَرُفت بالمشاركة فى منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تجلت فيه عظمة مصر الحديثة فأبهرت العالم أجمع وأكدت له قُدراتها الواعدة وقوة اقتصادها وريادتها ليصبح المنتدى .. بشهادات دولية ... منصةً عالميةً بارزة ... وحدثاً سوف ينتظره العالم دوريًا... حيث شارك فيه شباب من (196) دولة".

وأضاف: تجمع شباب العالم فى حوار تفاعلى واحد ... ناقشوا فيه كل القضايا والتحديات التى تواجه العالم ، فكان المنتدى فرصة استثنائية خلقت أرضية مشتركة للفهم بين الشباب وصناع القرار من أجل الاستفادة من الخبرات.

وتابع قائلا: تحية تقدير واعتزاز ... لجميع القائمين على إخراج هذا الحدث بالصورة الجيدة المشرفة ... التى تليق بمكانة مصر ... ودورها على المستوى الإقليمى والدولى.