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وزير الخارجية: تمكنا من إعادة 4 آلاف عراقي كانوا محاصرين على الحدود البيلاروسية

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بغداد - ياسين صفوان - في مؤتمر صحفي مشترك

وزير الخارجيّة فؤاد حسين: تشرفنا باستقبال وزير خارجية ليتوانيا

حسين: بحثنا مع وزير خارجية ليتوانيا العلاقات الثنائية وهجرة العراقيين

حسين: تمكنا من إعادة 4 آلاف عراقي كانوا محاصرين على الحدود البيلاروسية

حسين: وصلنا إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية العراقيّة- الليتوانيا وتطويرها

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MO Nasa

MO Nasa

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