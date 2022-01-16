في هذا الموعد.. اليونان تبدأ تغريم رافضي لقاح كورونا من كبار السن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

تعتزم اليونان ابتداء من الإثنين، تغريم من يبلغون من العمر 60 عاما فأكثر من غير الملقحين ضد فيروس كورونا.



يأتي القرار من أجل تعزيز مستويات التطعيم المنخفضة وتخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس القول لكبار السن، إن أفضل طريق لتجنب الغرامة الحصول على اللقاح.

وأضاف: "أقول للقلة من المواطنين فوق 60 عاما الذين لم يحصلوا على اللقاح بعد. أشجعهم اليوم أن تتخذوا هذه الخطوة".

وتابع: "الأمر لا يتعلق بالغرامة، نعم ستطبق الغرامة، ولكن هذا ليس الأمر المهم. أحموا حياتكم وحياة من تحبون وافهموا أن اللقاح آمن".

وتقول السلطات اليونانية إن غير الملقحين مازالوا يواجهون خطورة الحاجة للرعاية في المستشفى بصورة كبيرة.

ويشار إلى أنه قبل إقرار التطعيم الإلزامي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لم يكن قد حصل 520 ألف من كبار السن على اللقاح.

ومنذ ذلك الحين، حصل 220 ألف شخص على اللقاح. ومن بين الـ 300 ألف شخص المتبقين، أشخاص سوف يتم إعفاؤهم من الحصول على اللقاح لأسباب طبية.

وربما يتم تغريم غير الملقحين 100 يورو (114 دولارا) شهريا. وسوف تفرض سلطات الضرائب الغرامة مباشرة على الذين لم يحصلوا على التطعيم، وسوف يتم توجيه الأموال للمستشفيات لمساعدتها في مواجهة جائحة كورونا.