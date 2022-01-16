وزارة التعليم السعودية تكشف حقيقة إيقاف منصة مدرستي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت وزارة التعليم السعودية حقيقة إيقاف منصة مدرستي، في ظل قرار عودة الدراسة في المدارس.



وتسائل الكثير من الطلاب وأيضا أولياء الأمور متى سيتم إيقاف منصة مدرستي للمرحلة الإبتدائية حيث أن تم إصدار قرارات من قِبل وزارة التعليم في السعودية تفيد بعودة الدراسة حضوريا في المدارس.

الكثير من الطلاب ومن أولياء الأمور يشغل تفكيرهم أمر منصة مدرستي، هل ستستمر بعد القرارات التي أصدرتها وزارة التعليم السعودية بشأن عودة الدراسة حضوريا في المدارس أم ستتوقف عن عملها.

أوضحت وزارة التعليم السعودية أن منصة مدرستي سوف تستمر في عملها ولن يتم إغلاقها.

أصدرت وزارة التعليم في السعودية الكثير من القرارات التي تخص عودة الدراسة في المدارس للمرحلة الابتدائية وأيضا لمرحلة رياض الأطفال.

وأفصحت الوزارة عن موعد العودة على أن يكون في يوم 23 يناير 2022 أي في الشهر الحالي، وشددت الوزارة السعودية أيضا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والعمل على تحقيق التباعد الاجتماعي أي ترك مسافات كافية والبعد عن أي تجمعات سواء في أولياء الأمور أو في المعلمين أو في الإداريين أو حتى الطلاب بشكل عام.

ومن المقرر أن تكون مواعيد العودة للإداريين وللمعلمين على النحو التالي:

سيعود الإداريين يوم الأحد صباحا في المدارس.

أما المعلمين يوم ١٧ جمادى الآخر من خلال منصة مدرستي.