شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا.. إلغاء عشرات الآلاف من الشهادات الصحية الخاصة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت السلطات الصحية الفرنسية، انها ستلغي عشرات الآلاف من الشهادات الصحية في البلاد الخاصة بفيروس كورونا المستجد اعتباراً من، امس السبت، جراء عدم تلقي الأشخاص المعنيين للجرعة المعززة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد سبعة أشهر كحد أقصى.



وذكرت وزارة الصحة في بيان لها، انها ستستثني الذين أصيبوا بوباء فيروس كورونا..مؤكدة تسجيل 560 ألف شخص لم يتلقوا الجرعة الثالثة في الوقت المناسب، ما يعني أنهم سيخسرون شهاداتهم الصحية.