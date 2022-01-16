شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. 26 وفاة و1101 إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، مساء أمس السبت، أنه تم تسجيل 1101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلاً عن 26 حالة وفاة إضافية.



وبهذه الحصيلة الجديدة، يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى السبت إلى 398 آلفاً و879 حالة، كما يرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 22123 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 924 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 332 ألفاً و531 حالة.